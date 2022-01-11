В Петербурге через неделю стартует вакцинация школьников от COVID-19

Через неделю в Петербург поступит партия новой вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Ранее поступали сообщения, что вакцина будет доступна для петербуржцев с декабря 2021 года, однако она так и не подтвердилась. Глава комздрава Дмитрий Лисовец объяснил задержку «исследованием той партии, которую планируется выпустить в оборот».

«В течение ближайших дней эта партия после проведения необходимых исследований станет доступна. Поэтому можно говорить о том, что примерно в течение недели, 10 дней, эти партии уже могут поступить, в том числе и в Санкт-Петербург», — заявил глава ведомства.