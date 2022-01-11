В Петербурге за сутки госпитализированы более 260 человек с COVID-19

За сутки в петербургские коронавирусные стационары поступили 263 новых пациента. Об этом 11 января сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На сегодняшний день в больницах с коронавирусом и пневмониями лежат 5,8 тыс. человек. За прошедшие 24 часа из стационаров выписали 67 человек. Из развернутых 8002 коек свободны 47,28%.

«Из проходящих лечение в условиях стационара петербуржцев 611 человек находятся в реанимации, ещё 354 подключены к аппаратам ИВЛ. Часть горожан с коронавирусом находится во временном госпитале "Ленэкспо", пансионате "Заря" и на обсервации в пансионате "Балтиец". Сейчас это 184, 302 и 18 человек соответственно. Ещё 1630 петербуржцев — на карантине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.