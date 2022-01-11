Беглов пугает петербуржцев новой волной COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил горожанам новой волной коронавируса с приходом нового штамма «Омикрон».

«Мы с вами видим, что Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург. Наши медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Мы сохраняем 8 000 коек в стационарах для лечения больных с ковидом и пневмонией», — обратился к петербуржцам глава города в ходе традиционного радиообращения.

Он напомнил петербуржцам о необходимости вакцинации. По словам градоначальника, 99 процентов пациентов «красных» зон не привиты от коронавирусной инфекции.

Также Беглов отметил, что достигнутого 80-процентного уровня коллективного иммунитета недостаточно для эффективной борьбы с инфекцией. При этом он допускает стопроцентную заполняемость стадиона «Газпром Арена» на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Такой подход к борьбе с COVID-19 попросту бесполезен. В подобной ситуации введение в городе QR-кодов выглядит издевкой над жителями и гостями Северной столицы, так как в отсутствии дополнительных ограничений данная мера не будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки.