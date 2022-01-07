В петербургские стационары за сутки поступили 354 человека с COVID-19

В Петербурге за последние сутки в больницы с коронавирусом поступили 354 новых пациентов. Об этом 7 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

К концу новогодних праздников госпитализация заметно выросла. Так, в первый день нового года в больницы с коронавирусом отправили 215 человек, тогда как 6 января в стационары поступили 354 новых пациентов.

Всего на сегодняшний день на лечении в больнице находятся 5398 пациентов с COVID-19, из них 619 человек в палатах реанимации, а 356 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.