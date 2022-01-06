Петербуржцам рассказали, нужны ли QR-коды для посещения храмов и церквей

Вечером в Петербурге православные горожане отмечают Рождество. В связи с этим у прихожан возник закономерный вопрос соблюдении коронавирусных ограничений на территории храмов и церквей. Об этом 6 января сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу городской Митрополии.

Представители епархии отметили, что ограничения не коснутся храмов в рождественскую ночь. При этом на их территории будут соблюдаться общие правила, такие как социальное дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты.

«Никаких ограничений, кроме тех, которые уже есть. Никаких новых. На сайте Митрополии циркуляр висит, там всё перечислено, все меры, которые принимаются. Социальная дистанция, маски, санитайзеры, проветривание – всё, что делается уже два года. Всё это продолжает делаться. Нигде не написано, что QR-коды распространяются на нахождение в храме», — заключили сотрудники Митрополии.