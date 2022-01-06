В Петербурге за стуки госпитализировали 316 человек с COVID-19

За последние стуки в Петербурге с подтвержденным коронавирусом госпитализировали 316 человек. Об этом 6 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

На сегодняшний день в городских коронавирусных стационарах на лечении находятся 5435 человек, из них 627 в палатах реанимации, а 345 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошлый день выписаны 142 пациента. В городе развернуты 8002 койки, из которых свободны 53,14%. Всего за день коронавирус был диагностирован у 1286 человек.