Москва уступила Петербургу по уровню суточной заболеваемости COVID-19

Петербург за последние сутки опередил Москву по числу новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 3 января сообщает РБК со ссылкой на данные оперативного штаба.

За прошлые сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 1341 человека, в это время в Москве 2 января выявлено 1335 заболевших. За ними следует Московская область с 1180 заболевшими, Челябинская и Свердловская с 445 подтвержденными случаями, а также Краснодарский край и 432 заболевших.

В общей сложности за прошлые сутки в России было выявлено 16 343 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 835 человек. С начала пандемии коронавирус перенесли 10,5 млн россиян, умерли 311 тысяч.