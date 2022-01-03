В Петербурге рухнули темпы вакцинации населения

Смольный потерял контроль над уровнем вакцинации петербуржцев, темпы которой рухнули в сотни раз. Об этом 3 января сообщает Neva.Today.

За прошлые сутки в Северной столице на процедуру вакцинации пришли всего 66 человек, что в разы меньше, чем в предпраздничные дни. Тогда в городе ежедневно прививались первым компонентом около двух тысяч человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее обращался к горожанам и призывал их приходить в новогодние праздники в пункты вакцинации.

Также отмечается, что для коллективного иммунитета в городе должны быть привиты не менее 3,5 млн человек. На сегодняшний день в городе процедуру прошли всего 2,7 млн горожан. При этом власти не предлагают никакой мотивации, чтобы темпы вакцинации ускорились.