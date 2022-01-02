За сутки в Петербурге госпитализировали 215 человек с COVID-19

В Петербурге за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 215 человек. Об этом 2 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В коронавирусных стационарах на сегодняшний день находятся 5273 пациента, из них в палате реанимации лежат 611, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 344 человека. На домашнем лечении остаются 20 872 петербуржца. За прошлый день выписано 128 пациентов.

Всего в городе развернуто 8002 койки из которых свободны 53,12 процента. В Северной столице работают 190 стационарных и мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.