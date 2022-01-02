В Петербурге ввели QR-коды для посещения магазинов и кафе

Со 2 января 2022 года в Петербурге на входе в заведения общепита и магазины будут спрашивать QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Об этом сообщается в новых методических рекомендациях.

«Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании и(или) вакцинации или справка о медотводе с отрицательным ПЦР (до 2 дней) понадобится при посещении (...) заведений общепита, розничных магазинов», — говорится в опубликованном городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле документе.

Новые правила не касаются производственных столовых и заведений общественного питания на территории аэропортов, вокзалов и гостиниц. Среди магазинов исключение составят продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости, автомобильные заправки, аптеки и магазины без торговых залов.