В Смольном признали просчет с прогнозом конца пандемии COVID-19

Власти Петербурга ошиблись с расчетами конца пандемии коронавируса. Об этом 30 декабря заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 2020 год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 2021 год не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021. Но к сожалению, новый штамм вируса «дельта», он определил существенный рост заболевших, и многим медработникам пришлось второй год без отпусков и без выходных обеспечивать жителей медицинской помощью», — поделился с присутствующими Лисовец.

В настоящее время неизвестно, закончится ли пандемия к концу 2022 года. Больницы готовятся к возможному увеличению числа пациентов с коронавирусом.