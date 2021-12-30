Петербуржцев попросили не выбрасывать новогодние салаты в унитаз

Жителей Петербурга просят не утилизировать салаты с новогоднего стола в унитаз. С таким обращением 30 декабря обратились к горожанам представители «Водоканала».

В прикрепленном полутораминутном видео рассказывают, как правильно выбрасывать продукты, оставшиеся после новогоднего застолья.

В нем девушка, собирается выбросить салаты в туалет, но ее останавливает сотрудник «Водоканала» и доедает ненужные остатки.

«Новогодним салатам не место в канализации!» — говорит мужчина доедая оливье.

Предприятие напоминает, что в унитаз можно смывать только водорастворимые материалы, в противном случае в канализации может образоваться засор.