В Петербурге резко просела заболеваемость COVID-19

За сутки в Петербурге число заболевших коронавирусом значительно сократилось. Об этом 26 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Инфекция за последние сутки выявлена у 1 851 петербуржца. Уровень заболеваемости снизился также в целом по стране — коронавирус диагностирован у 23 721 человека.

Вместе с тем сократилось и число выздоровевших пациентов — 37 285 против 42 107 накануне. За сутки скончались 968 человек. Общее число диагностированных случаев с начала пандемии в России составляет 10 392 020.

В Северной столице из стационаров за последние 24 часа выписаны 885 человек против 2 891. Скончались — 64 пациента. В последний раз менее двух тысяч случаев было зафиксировано в начале этой недели.