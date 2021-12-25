За сутки в России COVID-19 диагностировали у почти 25 тысяч человек

В России за последние сутки коронавирус был выявлен у почти 25 тысяч человек. Об этом 25 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев заболевания в Москве. Там COVID-19 диагностировали у 2714 человек, тогда как накануне их было 2126. В Петербурге инфекция была обнаружена у 2072 человек. Первую тройку замыкает Подмосковье с 1431 заболевшим. Всего за прошлые сутки в России коронавирус подтвердился у 24 946 человек.

Также за последние 24 часа в стране от последствий инфекции скончался 981 пациент. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 303 250 человек.