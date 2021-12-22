В Петербурге на 30% упал пассажиропоток в метро, в сравнении с 2019 годом

Пассажиропоток петербургского метрополитена в сравнении с допандемийным 2019 годом упал на 30%. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

За последний месяц поземкой ежедневно пользовались в среднем 2,1 млн человек, тогда как в 2019 году пассажиропоток держался на уровне 2,5 млн человек. В общей сложности в допандемийный год метрополитеном воспользовались 762,5 млн раз, в то время как в 2021 году всего 545 млн.

«Мы никаких прогнозов давать не можем, потому что это всё зависит от многих факторов. Какие-то люди пересели на личный автомобиль, какие-то потеряли работу, студенты сидели на самоизоляции. Нельзя недооценивать последствия коронавируса. Потому что многие люди пересаживаются с общественного транспорта на личный», — рассказали представители поземки.