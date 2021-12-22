За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализированы более 400 человек

В Петербурге за последние сутки в коронавирусные стационары поступили более 400 человек. Об этом 22 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

С коронавирусом и пневмониями в больницы за прошлый день поступили 408 петербуржцев, 384 были выписаны. На сегодняшний день лечение в стационарах проходят 6064 человека, из них 586 находятся в палатах реанимации, а 309 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Северной столице для пациентов с коронавирусом развернуто 8002 коек, из них свободными остаются 38,03%. На дому лечатся 25 015 человек, карантин соблюдает 3001 петербуржец.