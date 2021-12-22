Со 2 января вход в рестораны и ТЦ Петербурга будет осуществляться по QR-кодам

В Петербурге со 2 января вход в рестораны и торговые центры будет осуществляться по QR-кодам. Об этом 22 декабря сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он рассказал, что введение цифровых пропусков с 27 декабря переносится на 2 января, согласно изменению в постановлении №121. Также он отметил, что в новогоднюю ночь заведения будут работать без временных ограничений.

Кроме того, по распоряжению властей с 1 января заполняемость залов кинотеатров вырастет с 50 до 75 процентов.