Для поддержки петербургских бизнесменов Смольный выделит 16 млрд рублей

Власти Петербурга для поддержки городского бизнеса выделят 16 миллиардов рублей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

Помощь получит не только бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации.

Малый и средний бизнес в сфере туризма получит компенсации в виде освобождения от земельного, транспортного и имущественного налогов в 2021 году, а в 2022 году предусмотрено их уменьшение. Также в 2022 году субсидии на туристско-экскурсионные поездки для учеников школ получат социально ориентированные НКО.

Фуд-кортам и фуд-плейсам предоставят денежные средства для выплаты заработных плат. Для сферы культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения предусмотрено снижение налога на имущество на 50%.