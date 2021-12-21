Более 6 тыс. петербуржцев с COVID-19 и пневмонией проходят лечение в стационарах

В коронавирусных стационарах Петербурга на лечении находятся более 6 тысяч пациентов. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в больницы поступили 287 человек. Всего на сегодняшний день на больничном лечении находятся 6084 человека, из них 590 в палатах реанимации, а 311 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из развернутых в городе коронавирусных коек свободными остаются 37,25 процентов. На дому проходят лечение 25 703 петербуржцев. Коэффициент распространения инфекции в городе составляет 1,0.