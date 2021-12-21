В новогоднюю ночь в Петербурге будет работать общественный транспорт

Петербургский общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

«О том, что общественный транспорт всё же будет работать в ночь на 1 января сообщил губернатор. Мы, разумеется, исполним это поручение. Документ пока не подписан», — рассказали представители комтранса.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии зажжения огней главной ёлки на Дворцовой площади объявил о смягчении коронавирусных ограничений.

«Обязательно транспорт будет работать в ночное время, мы сейчас принимаем это решение», — сообщил присутствующим градоначальник.