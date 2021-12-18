Корвет на «Северной верфи» мог загореться из-за нарушений при покраске

Строящийся на «Северной верфи» в Петербурге корвет мог загореться из-за допущенных при покраске нарушений. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении покрасочных работ [на корабле]», — рассказал осведомленный источник.

Несмотря на крупный пожар, предприятие продолжает работать в привычном режиме. В настоящее время огонь полностью ликвидирован, сотрудники МЧС занимаются проливкой конструкций горевшего корвета.