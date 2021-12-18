За стуки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали почти 450 человек

В Петербурге растет госпитализация пациентов с коронавирусом. За последние сутки в стационары поступили 445 человек. Об этом 18 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние 24 часа в больницы поступили 445 новых пациентов с коронавирусом, выписались 367 человек. На сегодняшний день на лечение в стационарах остаются 5785 человек, из них 581 в реанимации, а 319 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из 7852 развернутых коек свободными остаются 41,72%. На дому проходит лечение 26 181 петербуржец. В городе работают 190 стационарных и передвижных пунктов вакцинации.