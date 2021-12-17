За сутки в Петербурге с коронавирусом госпитализировано более 400 человек

В Петербурге за последние сутки в стационары поступили более 400 новых пациентов с коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщается в официальной справке Смольного.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе остается высоким. За последние 24 часа в стационары поступили более 400 новых пациентов. Нехватки свободных коек пока не наблюдается.

«В Петербурге за сутки в больницы госпитализированы 448 человек с коронавирусом и пневмониями. Выписаны были 394 пациента», — привели подробности представители городской администрации.

Всего на сегодняшний день в больницах с COVID-19 находятся 5,7 тысяч человек. Коечный фонд при этот составляет 7,8 тысяч мест.

568 человек находятся в палатах реанимации, а 330 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.