У двоих петербуржцев выявлен омикрон-штамм

В Петербурге у двух человек выявлен новый омикрон-штамм. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

«У двоих граждан России, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали представители Роспотребнадзора.

Заболевшие вернулись в Россию из ОАЭ и Доминиканы. В настоящее время они изолированы в индивидуальных боксах инфекционного стационара.