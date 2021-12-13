В Петербурге число пациентов с COVID-19 в реанимации превысило 600 человек

Число пациентов с коронавирусов в петербургских реанимациях превысило 600 человек. Об этом 13 декабря сообщает городской оперативный штаб по предотвращению распространения инфекции.

В палатах реанимации на сегодняшний день находится 601 пациент с осложнениями от коронавирусной инфекции, что составляет около 10% от числа госпитализированных. Днем ранее их было меньше на 52 человека.

За прошлые сутки в городские корнавирусные стационары поступили 270 новых пациентов — на 20 человек меньше, чем днем ранее. На лечении в больницах остается 5871 пациент, из них 333 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.