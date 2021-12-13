На Васильевском острове кинотеатр не прошел антиковидную проверку

В Василеостровском районе Петербурга кинотеатр «Синема 5» не прошел проверку по соблюдению санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по культуре.

«При входе в кинотеатр отсутствует контроль температуры, масочного режима и наличия QR-кодов. Отмечены недочёты и по санитарной обработке залов и общих зон», — поделились информацией представители Смольного.

Также на месте было зафиксировано нарушение комендантского часа. По нему заведению обязаны закрываться после 23 часов. Несмотря на то, что билеты после одиннадцати на месте не продавали, в залах оставались посетители.