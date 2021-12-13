Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы РФ

Введение QR-кодов на транспорте отложат до лучших времен. В настоящее время законопроект планируют отозвать с рассмотрения Государственной думы РФ. Об этом 13 декабря сообщает online47.ru со ссылкой зампреда комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова.

«Да, действительно законопроект будет снят с рассмотрения. Президент страны чётко определил, что при принятии столь сложных законов должны быть учтены все мнения. Поспешность – не лучший союзник. Недопустимо ущемление прав граждан страны», – поделился информацией сенатор.