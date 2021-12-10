В больницы Петербурга за сутки поступили 387 человек с COVID-19

В Петербурге за стуки в коронавирусные стационары поступили 387 новых пациентов. Об этом 10 декабря сообщается в эпидемиологической справке Смольного.

В стационарах на лечении находятся 5793 петербуржца, из них 548 человек лежат в палате реанимации, а 299 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 27 251 горожан.

Всего на сегодняшний день в Петербурге развернуто 7949 коронавирусных коек из которых свободны 44,91 процента. В городе работают почти 190 стационарных пунктов вакцинации и более 50 мобильных.