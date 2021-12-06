Два петербургских бара оштрафуют за нарушение коронавирусных ограничений

В Петербурге после рейда двум барам выпишут штрафы за нарушение запрета на работу в ночное время суток. Об этом 6 декабря сообщает «Фонтанка».

На нарушении попались The Lost Viking's Bar на улице Жуковского и клуб «Изич» на улице Комсомола.

«Организациям-нарушителям грозят административная ответственность и штраф от ста до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей», — рассказали о возможных санкциях представители комитета по контролю за имуществом.