Из-за ОРВИ на дистанционное обучение переведены 2,75% петербургских классов

В Петербурге 2,75% классов переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом 6 декабря сообщает ИА REGNUM со ссылкой на начальницу отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анну Грубскую.

Также, по данным ведомства, в городе закрыта 21 группа в 16 детских садах, в связи со случаями заболевания ОРВИ и COVID-19. В 166 школах на дистанционное обучение переведен 551 класс.

«Это 2,75% от общего количества классов в городе. В прошлом году именно в это время число детей, чьи родители приняли решение перевести на смешанный формат, составляло практически 15%» — отметила Грубская.