Петербург вышел на коронавирусное плато

Петербург, по уверениям специалистов, вышел на коронавирусное плато. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных [случаев], но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю <...> о том, что мы вышли на некое плато. <...> Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», — заявил глава ведомства.

Также он отметил хорошие темпы вакцинации горожан, которые даже могут быть выше, чем в среднем по стране и большое количество свободных коек в стационарах.