В Петербурге родителям разрешили посещать детские утренники

Петербургским родителям учащихся дошкольных заведений разрешили посещать детские утренники. Об этом 2 декабря сообщает Управление Роспотребнадзора.

Уже давно в городе действует запрет на массовые мероприятия для учебных классов и дошкольных групп. Разрешены лишь выпускные, в которых участвует не более одной группы.

«Посещение дошкольных организаций родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий», — заявили представители ведомства.

При посещении детских садов должны соблюдаться все противокоронавирусные меры. Родители должны носить средства индивидуальной защиты , обрабатывать руки и измерять температуру на входе.