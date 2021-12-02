В Петербурге родителям разрешили посещать детские утренники

Петербургским родителям учащихся дошкольных заведений разрешили посещать детские утренники. Об этом 2 декабря сообщает Управление Роспотребнадзора.
Уже давно в городе действует запрет на массовые мероприятия для учебных классов и дошкольных групп. Разрешены лишь выпускные, в которых участвует не более одной группы.
«Посещение дошкольных организаций родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий», — заявили представители ведомства.
При посещении детских садов должны соблюдаться все противокоронавирусные меры. Родители должны носить средства индивидуальной защиты , обрабатывать руки и измерять температуру на входе.