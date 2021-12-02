Запуск «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки откладывается из-за нового штамма COVID-19

Поезд «Аллегро», следующий из Петербурга в Хельсинки, не будет запущен из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 2 декабря сообщает ИА REGNUM.

На территории Финляндии был выявлен первый случай заболевания новым штаммом, что внесло существенные изменения в грядущие планы по возобновлению железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки. «Омикрон» завез в Суоми шведский студент, путешествующий вместе с группой.

Напомним, ранее обсуждался запуск «Аллегро» уже начиная с 12 декабря текущего года.