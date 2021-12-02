Госпитализация коронавирусных больных в Петербурге снова пошла в рост

В Петербурге отмечен рост госпитализаций с коронавирусом и пневмониями. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За вчерашний день в больницы были доставлены 403 петербуржца, что сразу на 43 человека больше чем днем ранее. На сегодняшний день в коронавирусных стационарах на лечении находятся 5878 человек, из них 571 остается в палате реанимации, а 289 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение проходят 28 918 человек.

Всего в Петербурге развернуто 7949 коронавирусных коек, из них остаются свободными 42,37%.