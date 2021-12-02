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Петербургский транспорт обеспечат QR-сканерами за 117 млн рублей

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© Фото: pixabay

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Итоги тендера подведут в конце декабря текущего года.

В Петербурге для общественного транспорта будут закуплены сканеры QR-кодов за 117 млн рублей. Об этом 2 декабря сообщает «Деловой Петербург». 

Более 117 миллионов рублей потратят «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» на установку в городском общественном транспорте сканеры, которые считывают QR-коды с мобильных устройств. Сканер будет автоматически подстраиваться под текущее освещение. 

Представители «Горэлектротранса» выделят на их приобретение 59 млн рублей, а «Пассажиравтотранс» до 58 млн рублей.

В настоящее время на сайте Госзакупок уже опубликован тендер, итоги которого подведут 21 декабря 2021 года. А уже к 1 апреля следующего года устройства появятся в 1,5 тысяч автобусов и в 1 тысяч троллейбусов и трамваев. 

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