Петербургский транспорт обеспечат QR-сканерами за 117 млн рублей

В Петербурге для общественного транспорта будут закуплены сканеры QR-кодов за 117 млн рублей. Об этом 2 декабря сообщает «Деловой Петербург».

Более 117 миллионов рублей потратят «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» на установку в городском общественном транспорте сканеры, которые считывают QR-коды с мобильных устройств. Сканер будет автоматически подстраиваться под текущее освещение.

Представители «Горэлектротранса» выделят на их приобретение 59 млн рублей, а «Пассажиравтотранс» до 58 млн рублей.

В настоящее время на сайте Госзакупок уже опубликован тендер, итоги которого подведут 21 декабря 2021 года. А уже к 1 апреля следующего года устройства появятся в 1,5 тысяч автобусов и в 1 тысяч троллейбусов и трамваев.