В Петербурге за сутки с COVID-19 госпитализировали более 350 человек

В коронавирусные стационары Петербурга за последние сутки поступили 360 новых пациентов. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в больницах с коронавирусом и пневмониями находятся 5916 жителей Петербурга, из них 574 остаются в реанимации, а 286 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В городе работают 18 коронавирусных стационаров на базе которых развернуты 7949 коек — 44,98% из них свободны. Амбулаторное лечение проходят 29 051 человек.