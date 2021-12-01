Петербургских медиков наградили знаками отличия «За доблесть в спасении»

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил медикам знаки отличия «За доблесть в спасении». Об этом 1 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего к награде были приставлены 79 медиков, работающих в городских и федеральных стационарах. Данную награду вручают в Петербурге второй год подряд.

«Я бы хотел отметить, что подвиг врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи в период эпидемии войдет в историю города и страны. Это действительно большой подвиг. Сегодня вы продолжаете трудиться на самом трудном участке, работаете в «красной» зоне. <...> Это требует и мужества, и терпения, и проявления воли», — выступил с речью глава города.

Беглов отметил, что именно медики решают исход пандемии коронавируса. На подъемах заболеваемости в городе были перепрофилированы более 20 городских и федеральных стационаров и на их базе развернуто более 12 тысяч коронавирусных коек. Всего в Петербурге с инфекцией сражаются 40 тысяч медиков.

«Хочу в вашем лице поблагодарить всех врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров, которые каждый день несут свою тяжелую и такую ответственную вахту. Огромное спасибо вам от всех жителей нашего города. Здоровья вам и успехов в благородном труде», – обратился к медикам губернатор.