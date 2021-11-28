В Петербурге за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19

За сутки в Петербурге с коронавирусом в городские стационары отправились 332 человека. Об этом 28 ноября говорится в эпидемиологической справке Смольного.

На сегодняшний день в петербургских больницах с коронавирусом находятся 6054 человека, из них 584 в палате реанимации и 278 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 31 214 петербуржцев.

За последние 24 часа в стационары поступили 332 новых пациента, при этом выписались за это время 350 человек. Данная картина может свидетельствовать о нормализации эпидемиологической обстановки.