В Петербурге отмечен рост заболеваемости COVID-19

В Петербурге пошла в рост заболеваемость коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За прошлые сутки в Петербурге коронавирус диагностировали у 1879 горожан, против 1704 накануне. Еще днем ранее COVID-19 подтвердился у 1538 петербуржцев.

Всего по России инфекция выявлена у 33 946 человек. Лидирующие позиции продолжает держать столичный регион. Там за сутки коронавирус подтвердился у 3 430 человек.

За прошедшие 24 часа от коронавируса по всей стране скончались 1239 россиян, из них 70 человек в Петербурге.