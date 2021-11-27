В наркологической больнице на Васильевском острове загорелось постельное белье

В Василеостровском районе Петербурга произошел пожар в отделении Городской наркологической больницы. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании на 4-ой линии В.О., 23-25, поступило около шести часов утра. Прибывшие на место сотрудники экстренных смогли зафиксировать лишь следы горения площадью 1 квадратный метр. Работники медицинского учреждения смогли самостоятельно потушить огонь, вспыхнувший в одной их больничных палат. Пожар обошелся без пострадавших.