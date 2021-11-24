В Ленобласти передумали признавать иностранные QR-коды

Иностранные QR-коды не будут действовать на территории Ленинградской области. Об этом сообщает ivbg.ru со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

Туристов с иностранными QR-кодами и сертификатами о прививке передумали пускать в общественные места на территории области. Главе региона пришлось отозвать предложение, в связи с отказом в согласовании инициативы со стороны Роспотребнадзора.

Однако Дрозденко отметил, что не намерен оставлять попытки решить проблему с приемом иностранных сертификатов, как и российских за рубежом, для возможности беспрепятственного посещения музеев, театров и ресторанов.