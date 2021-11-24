Рождественскую ярмарку смогут посетить петербуржцы с QR-кодом

Петербургскую рождественскую ярмарку смогут посетить горожане и гости города при наличии QR-кода о пройденной вакцинации от COVID-19. Об этом 24 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городское правительство.

Не только посетителей обяжут иметь подтверждение пройденной процедуры вакцинации. Работники ярмарки, также будут допущены к работе после завершения цикла вакцинирования.

На площадке будут действовать все коронавирусные ограничения. Все посетители должны будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Новые правила введут и для посещения катка. Теперь горожанам и гостям города нужно будет заранее через приложение записываться на сеанс катания.

В этом году ярмарка пройдет сразу на нескольких площадках: Манежной площади, Конюшенной улице и Певческом мосту. Работать они будут до 9 января.