Смольный может перенести введение QR-кодов в кафе и ресторанах на начало 2022 года

Власти Петербурга могут перенести введение QR-кодов в заведениях общепита на январь 2022 года. Об этом со ссылкой на личный источник сообщает «Фонтанка».

Знакомый с ходом подготовки поправок к постановлению источник рассказал, что QR-коды для входа в заведений общественного питания могут ввести уже после новогодних праздников. Он также отметил, что решение еще не принято окончательно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

Городской администрации не хотелось бы омрачать ограничениями праздники и отпугивать потенциальных туристов.