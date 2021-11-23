Власти Петербурга не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте

В Смольном не обсуждается введение QR-кодов в общественном транспорте по примеру Татарстана. Об этом 23 ноября сообщил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

«На сегодня в правительстве Санкт-Петербурга обсуждения введения такой меры не идёт. Дальше все зависит от эпидемиологической обстановки и желания людей вакцинироваться», — заявил председатель ведомства.

От также отметил, что на сегодняшний день в городской транспортной отрасли вакцинированы 92 процента работников «от водителей и слесарей до белых воротничков».