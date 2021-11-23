Более 50 баров и ресторанов подписали обращение к Беглову

Губернатору Петербурга Александру Беглову поступило обращение, подписанное более 50 представителями местных ресторанов и кафе. Об этом 23 ноября сообщает «Деловой Петербург».

По указу городской администрации в настоящее время работа заведений общепита ограничена с 23:00 до 06:00. Постановление действует до 28 ноября, но с большой вероятностью будет продлено.

«В спальном районе у меня выручка сократилась на 20%, а коллеги из центра жалуются сейчас на падение от 30 до 50%», — рассказал один из владельцев пострадавших заведений.

Рестораторы отметили в обращении, что с 1 декабря в сети общепита вводятся QR-коды, поэтому ограничения работы они считают избыточной мерой.

«Мы сейчас обращаемся к губернатору города. Если губернатор ответит нам так, как нас не устраивает, мы будем обращаться к федеральным властям», — отметил владелец паба Docker Кирилл Майстров.