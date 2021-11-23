Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге остановился

В Петербурге остановился рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 23 ноября сообщается в эпидемиологической справке, опубликованной Смольным.
На сегодняшний день в коронавирусных стационарах проходят лечение 6 706 петербуржцев, еще накануне их число составляло 6 765 человек, а еще днем ранее — 6 658. В реанимациях остаются 625 пациентов. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 320 человек. За прошедшие стуки в больницы с коронавирусом и пневмонией поступили 280 новых пациентов. Амбулаторное лечение проходят 34 771 человек.