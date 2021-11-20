За сутки в петербургские COVID-стационары поступили 429 пациентов с пневмонией

В Петербурге за прошлые стуки в коронавирусные стационары доставили 429 человек с пневмониями. Об этом 20 ноября сообщается в эпидемиологической справке, опубликованной Смольным.

За прошедшие 24 часа из больниц были выписаны 454 коронавирусных пациента. В настоящее время в стационарах на лечении находятся 6 658 петербуржцев с COVID‑19 и пневмониями. Из них 651 человек находятся в реанимации, а 344 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение проходят 36 492 человек.

Процедуру вакцинации за прошлый день первично прошли 16 434 человека. Вторую дозу вакцины получили 15 157. Всего в городе на данный момент вакцинировано 2,08 млн жителей.