На время зимних каникул в Петербурге могут смягчить COVID-ограничения

В Петербурге во время новогодних каникул городские власти могут смягчить коронавирусные ограничения. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Максима Соколова.

Вице-губернатор отметил, что в новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений, подобные ноябрьским.

«Многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября. В связи с этим готовим город к проведению праздничных мероприятий, в том числе и с участием туристов», – заявил он.