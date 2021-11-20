В Петербурге до конца года изучат смерть от COVID-19 привитого пациента

Смерть привитого от COVID-19 пациента коронавирусного стационара Петербурга изучит специальная комиссия. Об этом сообщает глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Этот случай будет разобран на иммунологической комиссии в плановом порядке, она состоится либо в текущем месяце, либо в начале следующего», — отметил глава комздрава.

Ранее Лисовец рассказал, что всего среди вакцинированных болеют порядка 15-20%, а смертельные случаи носят единичный характер — «пациент за 70 лет, имевший целый букет соматических заболеваний».