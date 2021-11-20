В Петербурге за нарушение COVID-ограничений закрыли три бара

Минувшей ночью, в ходе полицейского рейда по барам и клубам в центре Петербурга, были закрыты три питейных заведения. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба районной администрации.

Правоохранители проверили 52 точки общепита, на которые поступили жалобы от горожан. Однако нарушения нашлись только в трех из них.

Бары на улице Печатника Григорьева, Боровой и Разъезжей продолжили свою работу в ночное время. Силовикам пришлось остановить вечеринки и составить в отношении ответственных административные протоколы.